Hamiltons Kampfansage: „Wir machen Toto stolz!“

„Zur Auswahl stehen Pizzabäcker, Friseur oder Frauenarzt“, meinte ein humorvoller Nico Hülkenberg, nachdem er in São Paulo sein Formel-1-Aus für 2020 bestätigt hatte. „Aber: Frauenarzt wird sich nicht ausgehen, ich war ja leider nur in der Hauptschule.“ Es ist aber kein offizieller Rücktritt. Hülkenberg, der 2010 in Interlagos seine einzige Poleposition herausfuhr: „Ich halte mich fit, werde für den Fall der Fälle bereit sein.“