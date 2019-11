„Wir alle sind im Laufe unseres Lebens betroffen“

Die Psychosozialen Dienste Wien haben eine Kampagne namens #darüberredenwir gestartet und wollen damit psychische Erkrankungen entstigmatisieren. Innerhalb eines Jahres ist mindestens einer von vier Österreichern von einer psychischen Erkrankung betroffen. Trotzdem herrscht rund um das Thema erschreckend viel Scham, Angst und Unwissenheit. Welche die häufigsten Erkrankungen in Österreich sind, wie die Vorurteile besiegt werden können und was jeder und jede von uns tun kann, um selbst gesund zu bleiben und um Betroffenen in unserem Umfeld zu helfen, das erklärt Chefarzt Dr. Georg Psota im krone.tv-Talk mit Damita Pressl.