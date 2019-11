Nacktfotos der Ex an Kirche gemailt: 6 Jahre Haft!

Nacktfotos sogar per Mail an Kirche geschickt

Auch ihre Nacktfotos machten die Runde - nicht nur bei Verwandten, sondern sogar in der Kirche, die sie besuchte. Als er bei einem Autounfall eine Kopfverletzung davontrug, nutzte er die Situation, um sich bewusstlos zu stellen, ein blutiges Foto zu knipsen - und dieses mit dem Begleittext „Du bist die Nächste!“ an die Exfreundin und deren Mutter zu senden.