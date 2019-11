Transitforum will Bremse für Achenseeroute

Dosierampeln gefordert

Weiters will man an der Grenze zu Bayern ein Dosiersystem (Ampel), die garantiert, dass „die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs“ in Tirol stets garantiert sei. Radarüberwachungen an der steilen Kasbachstraße (wo Anrainer unter dem vorbeibrausenden Verkehr stöhnen), sind ein weiterer Punkt. Generell sollte das Land die weitere Erhöhung der Liftkapazitäten eindämmen. Bei Achenkirch führte das Transitforum im Sommer 508.200 Schallpegelmessungen durch. Fazit: Überschreitung der offiziellen Grenzen des Landes um 200 Prozent (Tag) und 290 Prozent (Nacht). Angelehnt an WHO-Empfehlungen sind die Überschreitungen noch höher.