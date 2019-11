Lenker steigt in Tunnel aus - von Lkw getötet

Lkw-Fahrer bemerkte 58-Jährigen nicht

Der 30-jährige Lkw-Lenker, der den Mann erfasst hatte, berichtete gegenüber der Polizei, dass er den abgestellten Pkw mit geöffneter Motorhaube in einer Ausweichsnische bemerkt hatte. Eine Person habe er aber nicht gesehen. Der 30-jährige Italiener fuhr an dem Auto vorbei und verspürte dabei einen Anprall am Lkw. Der Lenker wurde daraufhin langsamer, aktivierte die Warnblinkanlage und blickte in den Rückspiegel - konnte aber auch da nichts erkennen.