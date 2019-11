Drei Personen bei Verkehrsunfällen verletzt

Am Vormittag kam es auf der Gabelsbergerstraße in der Stadt Salzburg zum Crash: Ein 20-jähriger Salzburger fuhr mit seinem Moped in Richtung Sterneckstraße, als vor ihm ein entgegenkommender Pkw links abbog. Der Salzburger krachte mit seinem Moped in die rechte vordere Seite des Autos eines 54-jährigen Niederösterreichers. Der 20-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus gebracht. Er hatte keinen gültigen Führerschein.