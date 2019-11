Kapfenberg nach Sieg über Gmunden auf Rang drei

Die Kapfenberg Bulls haben in der Basketball-Superliga das Topspiel am Sonntag gewonnen. Gegen die Swans Gmunden setzten sich die Steirer vor eigenem Publikum 87:80 durch. Gmunden verpasste damit die Chance, nach Punkten zum Spitzenduo Oberwart und Klosterneuburg aufzuschließen. In der zweiten Partie des Tages besiegte St. Pölten den BC Vienna auswärts mit 93:79.