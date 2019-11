Elisabeth Zanon: Regierung, Hospiz und Chirurgie

Was würden Sie als ihre politischen Erfolge nennen?

Ich vergleiche politische Arbeit gerne mit einem Gleisbau – es gibt ein großes Ziel und man darf einen Teil der Strecke mitbauen. Wir haben als erste in Österreich das Gleichbehandlungsgesetz eingeführt. Bei der „Manda, s’ isch Zeit“-Kampagne haben wir ein Bild von Andreas Hofer mit einem Baby auf dem Arm verbreitet – das kam überhaupt nicht gut an und ich frage mich heute noch: Warum soll man ihn nicht so darstellen dürfen? Aber auch in den Bereichen Kultur, Gesundheit und Wohnbau haben wir viel weitergebracht. Bei vielen Dingen denke ich mir auch heute immer wieder: „Das haben wir gestartet“.