Alkoholisierter Autofahrer rammte Mann auf E-Bike

Der 30-jährige Autofahrer aus Serbien fuhr entlang der St.-Julien-Straße auf der Suche nach einem Parkplatz. Als er am rechten Fahrbahnrand fündig wurde, schaltete er laut eigenen Angaben den Blinker ein, blickte in den Rückspiegel und über die Schulter und wollte einparken. Dabei übersah er den E-Bike-Lenker, der nach dem Zusammenstoß stürzte. Trotz Verletzung verweigerte er den Transport in ein Krankenhaus.