FBI-Hacker packt aus: Die Tricks der Geheimdienste

„MICE“ - „Money, Ideology, Coercion, Ego“

Dabei wende man eine Taktik namens „MICE“ an - „Money, Ideology, Coercion und Ego“. Die Agenten versuchen also, Insider mit Geld, durch Appelle an ihre Ideologie oder das Ego, oder auch durch Erpressung zur Kooperation zu bewegen. Am liebsten habe man dabei Personen, die aus ideologischen oder Ego-Gründen kooperieren. Diese hätten sich als am treuesten erwiesen, während Geld als Motivator irgendwann nicht mehr funktioniert, weil das Gegenüber immer mehr will, und Erpressung ebenfalls nicht optimal wirkt, da der Erpresste oft lieber die Folgen in Kauf nimmt, als weiter mit den Agenten zu kooperieren.