Blinde 15-Jährige von ihren Lehrern vergewaltigt

Das Mädchen besucht ein Internat für Kinder mit Behinderungen in Ambaji im Bundesstaat Gujarat. Nach den Ferien im Oktober weigerte sich die Jugendliche, wieder an die Schule zurückzukehren. Nach längerem Hin und Her vertraute sie ihrer Tante das schreckliche Geschehen an. Demnach hätten sich zwei Lehrer an ihr vergangen.