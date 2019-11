Versöhnung nach Internet-Fauxpas

Der peinliche Vertipper von Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser sorgte in Korneuburg für Aufregung. In einem fehlgeleiteten Internet-Kommentar bezeichnete die VP-Politikerin just den stellvertretenden SP-Sadtparteiobmann Martin Peterl als „blödes Schwein“. Jetzt traf man sich, um das Kriegsbeil zu begraben.