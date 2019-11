„KlimaGang“: Olympiasiegerin im Einsatz für Natur

Laura Dahlmeier ist zweimalige Olympiasiegerin im Biathlon und siebenmalige Weltmeisterin. Nach ihrem abrupten Karriereende startet die Garmisch-Partenkirchnerin jetzt in ihr neues Leben und nimmt unter anderem als neue Herausforderung an der Berglauf-WM in Patagonien in Argentinien teil. Neben dem Sport liegt der vom aktiven Biathlonsport zurückgetretenen 26-Jährigen auch das Thema Umwelt besonders am Herzen, sie engagiert sich etwa für das Projekt „Eagle Wings - Protecting the Alps“.