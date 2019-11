Für Schüler sind die Nächte zu kurz

Warum fängt für Jugendliche der Schlaf später an?

Sie sind sehr stark von den sozialen Medien beeinflusst. Bis nach Mitternacht wird auf dem Smartphone gecheckt, was es Neues gibt. Das Blaulicht des Handys verhindert die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin, und sie können erst viel später einschlafen. Am nächsten Tag leiden sie dann an Schlafmangel. Wir nennen das sozialer Jetlag.