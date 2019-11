Arzt wehrt sich mit Klage gegen Google-Kommentare

„Auch andere Kollegen leiden darunter“

„Da bin ich erst draufgekommen, dass auch andere Kollegen unter solchen ungerechtfertigten Postings aus heiterem Himmel leiden“, schilderte der bekannte Mediziner am Randes des Zivilprozesses im „Krone“-Gespräch. Google warf dem Arzt in einer Stellungnahme vor, dass er als „unantastbarer Gott in weiß“ keine Kritik vertrage. Die Zivilrichterin hat zwischen Meinungsfreiheit der User und dem Schutz des Mediziners abzuwägen – und stellte in den Raum: „Es könnte zu weit gehen, wenn man von Google verlangt, dass jedes Kommentar geprüft werden muss.“ Und es sei die Frage, ob schon eine Bewertung mit nur einem von fünf Sternen ein Einschreiten erfordere.