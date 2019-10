Samet A. (31): „Ich habe jemanden umgebracht“

„Ich habe jemanden umgebracht.“ - Mit diesen Worten meldete sich Samet A. (31) am Sonntag kurz vor 9 Uhr beim Polizeinotruf, nachdem der Verdächtige zuvor mit einem Küchenmesser auf seine 29 Jahre alte Ehefrau und die gemeinsame zwei Jahre alter Tochter losgegangen war. Die beiden hatten keinerlei Überlebenschance. Auch den elf Monate alte Sohn versuchte der Tatverdächtige offenbar zu ersticken - lebensgefährlich verletzt wurde das Baby von den Einsatzkräften in dem Haus im niederösterreichischen Kottingbrunn entdeckt und ins Spital geflogen. Sein Vater wurde festgenommen, der 31-Jährige sei umfassend geständig, hieß es am Sonntagabend.