Ilzer nach Pleite: „Das war ein Katastrophenstart“

Christian Ilzer (Austria-Trainer): „Wir waren nach fünf Minuten 0:2 hinten, es war ein Katastrophenstart für uns. Wir sind mit so vielen Vorsätzen in die Partie gegangen und haben dann eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, um uns von dem Anfangsschock zu erholen, sind da nicht ins Spiel gekommen. Zur Pause habe ich der Mannschaft eine klare Ansage gegeben, dass ich eine klare Reaktion sehen will. Zweite Hälfte hat man dann schon ein Aufbäumen gespürt, ich denke aber es war in Summe schon zu wenig, um das Spiel noch zu drehen. Am Ende müssen wir wieder der WSG Tirol zu einem Sieg gegen die Austria gratulieren. Wenn man in St. Pölten nur einen Punkt holt, gegen Wattens verliert und den bisherigen Verlauf der ganzen Saison kennt, ist es ganz normal, dass Unruhe aufkommt.“