Stolzer Nationalfeiertag: Aber wie sind wir denn?

Österreich: Nicht zu groß und nicht zu klein ...

Aber sollten es die Österreicher übertreiben, gab es Künstler wie Helmut Qualtinger („Herr Karl“), Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek, die uns gern den Spiegel vorhielten. Denn auch der jahrzehntelange „Opfermythos“ (Österreich als erstes Opfer Hitlerdeutschlands) schaffte eine Identität, die erst mit der Affäre Waldheim aufzubrechen begann. Eine kritische Auseinandersetzung mit Österreich hatte eingesetzt. Wir sind nicht so groß, wie es mancher gerne hätte. Aber auch nicht so klein, wie viele glauben. So sind wir. Und das ist gut so.