Wasserversorgung für Wien, Glawischnig folgt VdB

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 24. Oktober 1873 wird die Erste Wiener Hochquellenleitung feierlich eröffnet. Höhepunkt der Zeremonie ist die Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens auf dem Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph. Am 24. Oktober 2008 kommt es zum Führungswechsel bei den Grünen: Nachdem sie bei der Nationalratswahl ihr angestrebtes Ziel verfehlen, entschließt sich Alexander Van der Bellen zur „Hofübergabe“ an seine Stellvertreterin Eva Glawischnig.