So soll sexuelle Gewalt an Kindern gestoppt werden

Immer wieder hört man von sexueller Gewalt in Jugendheimen und Internaten, zuletzt im Oktober vergangenen Jahres, als in einen Lehrlingshaus in Fürstenfeld ein 17-Jähriger sexuell misshandelt wurde. Landesrätin Ursula Lackner hat nun in Graz einen Leitfaden vorgestellt, mit dem solche Fälle an Jugendhäusern sinken sollen.