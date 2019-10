Gammelfleisch: Razzia auf steirischem Schlachthof!

Fleischskandal in der Südsteiermark! Staatsanwaltschaft Graz, Polizei, Bezirkshauptmannschaft und Land Steiermark führten am Dienstag in einer Geheimaktion eine Razzia auf einem Schlachthof durch. Es geht um den Verdacht des schweren Betrugs mit verdorbenem Fleisch. Der Betriebsleiter befindet sich in Haft!