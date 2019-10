Sterbendem Freund Schläuche gezogen: Es war Mord!

Fest steht: Harald F. (Name geändert) wäre jedenfalls gestorben, das bestätigte am letzten Prozesstag am Dienstag auch ein Gutachter. Nach einem Nierenversagen und einer schweren Lungenentzündung war der Sterbeprozess bereits eingeleitet. In diesen Fällen halten die Ärzte die Medikation nur noch aufrecht, bis sich Angehörige von den Sterbenden verabschiedet haben.