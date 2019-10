Thiems Top-Vorbereitung - Seitenhieb gegen Bresnik

Bereits seit Mittwoch konnte er vor Ort trainieren, sich akribischer als in den Vorjahren vorbereiten. „Es war diesmal von Anfang an alles perfekt durchgeplant“, freut sich Thiem. „Ich hab genau gewusst, wann ich trainiere, welche Termine ich habe.“ Das sei in den letzten Jahren nicht immer so gewesen. „Da war das teils kurzfristig“, führte er einen Seitenhieb gegen Ex-Betreuer Günter Bresnik.