Gastwirt in Werfen seit Jahren verzweifelt gesucht

Vom Ausbau des Gasthofes könnte die Gemeinde also gleich in mehrfacher Hinsicht profitieren. Auch einen Investor gibt es schon. „Werfen ist ein Ort, der historisch gewachsen ist und viel Potenzial hat. Man sieht zum Beispiel am Metzgerwirt in St. Veit, wie ein Gasthaus den Ort beleben kann“, betont Georg Hinterleitner von der Baufirma Spiluttini.