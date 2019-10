Ronaldo erfreut, dass Juve nun „offensiver“ spielt

Ronaldo hatte zuletzt bei Portugals 1:2-Niederlage in der Ukraine sein insgesamt 700. Karrieretor erzielt und steht aktuell bei 701. „Natürlich bin ich stolz auf meine individuellen Rekorde, aber Priorität hat für mich der Erfolg mit Juventus und Portugal“, beteuerte der Europameister von 2016. In dieser Saison hat Ronaldo in bisher neun Spielen fünf Tore für den Topklub aus Turin erzielt.