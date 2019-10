Balkontisch in Flammen: Bewohnerin nicht Zuhause

Die Nachbarn bemerkten den in Flammen stehenden Tisch am Balkon einer Wohnung in der Gendarmeriestraße in Klagenfurt. Sofort versuchten sie das Feuer zu löschen und verständigten die Feuerwehr. „Vom Möbelstück selbst war nichts mehr übrig“, erzählt Einsatzleiter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. „Ob es eine Kerze war oder eine Zigarette, die das Feuer am Sonntag legte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.“