Erdogan droht Kurden mit „Köpfe zerquetschen“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein hartes Vorgehen gegen kurdische Kämpfer angekündigt, sollten sie sich nicht innerhalb der mit den USA vereinbarten 120 Stunden aus dem Grenzgebiet in Nordsyrien zurückziehen. Die Türkei werde die Köpfe der Rebellen zerquetschen, tönte Erdogan am Samstag bei einer Veranstaltung in der Provinz Kayseri. Die kurdische Miliz YPG wiederum warf am Samstag der Türkei vor, den Abzug zu blockieren.