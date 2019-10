Teenager überfallen: Vier Jugendliche nun in Haft

Nach einem Überfall auf zwei Teenager in Graz am Mittwoch, hat die Polizei vier Jugendliche festgenommen. Die beiden Burschen wurden in der Schönaugasse von vier Burschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren umzingelt, mit Schlägen bedroht und mussten ihr Geld herausgeben. Laut Polizei wurden nach einer sofortigen Fahndung zunächst drei und am Freitag noch ein weiterer mutmaßlicher Täter gefasst.