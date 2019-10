Aggressiver Jungbulle wirbelt Bauer durch die Luft

Der Landwirt (71) war gerade dabei, eine Kuh in den Melkstand zu treiben. Dabei attackierte den 71-Jährigen plötzlich ein zweijähriger Stier. Nachdem das Tier ihn rund einen Meter in die Luft warf, attackierte es den Mann, der bereits am Boden lag weiter an. Nur durch einen zufällig anwesenden Viehhändler und sowie einem weiteren Beteiligten konnte das Tier beruhigt werden. Mit Mistgabeln drängten die beiden Männer den Stier ab und brachten danach den Bauer in Sicherheit. Der schwerverletzte Landwirt wurde in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebacht.