In Tiroler Großküchen„nix übrig für Verschwendung“

Beobachten, analysieren, optimieren: Damit Großküchen, etwa in Krankenhäusern oder Betriebsrestaurants, ihre monatlichen Ausspeise- und Abfallmengen besser im Blick haben, gibt es seit zwei Jahren das Programm „Moneytor“ der Initiative „United against Waste“. 150 Großküchen österreichweit, zwölf davon aus Tirol, nehmen daran Teil und versuchen so, den Großküchenabfall zu reduzieren.