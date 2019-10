Riot Games arbeitet an „Overwatch“-Herausforderer

„League of Legends“-Macher Riot Games hat zum zehnjährigen Jubiläum seines MOBA-Hits eine Reihe neuer Projekte angekündigt. Eines der interessantesten ist ein Shooter mit dem Arbeitstitel „Project A“, der klare Anleihen bei Blizzards Helden-Shooter „Overwatch“ erkennen lässt. Genau wie dort hauen sich verschiedenste Helden in Team-Matches Spezialfertigkeiten um die Ohren, gespielt wird auf einer dystopischen Erde der nahen Zukunft. Im Video gewähren die Entwickler einen ersten Blick auf das Projekt, weitere Details will man erst nächstes Jahr verraten.