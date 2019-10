Polizist rettet verzweifelten Hund aus Pool

Am Mittwochvormittag langte eine anonyme Anzeige bei der Polizei ein. In einem Grundstück in Kalsdorf sei seit Längerem lautes Hundegebell zu hören. Eine Streife fuhr hin und hörte ebenfalls Bellen und Winseln - Menschen waren aber nicht zu Hause. Mit einer Leiter des Nachbarn gelangten die Polizisten aufs Grundstück und entdeckten den Hund in dem teilweise ausgelassenen und mit einer Plane abgedeckten Pool.