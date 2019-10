Peter Handke: Interview-Frage sorgt für Aufregung

Peter Handke in Griffen gefeiert

„Er war wirklich wütend, aber das war schnell wieder vorbei. Wir sind dann hier bei mir im Gasthof an diesem Tisch dort hinten zusammengesessen und haben angestoßen. Es war eine schöne Feier!“, erzählt Wirt und Gasthof-Betreiber Josef König, während er auf einen großen Tisch in der Ecke des Gastraumes zeigt. Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht: „Schaut, ich hab ein Foto mit einem Nobelpreisträger!“, zeigt König das Bild stolz her.