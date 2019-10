Tim Bendzko: Kein Druck, die Welt zu retten

Für Bendzko geht es nun erstmal wieder weit nach oben in die Charts, soviel dürfte sicher sein. Im Frühjahr 2020 ist er dann auf großer Tournee, die ihn am 24. Mai auch in den Wiener Gasometer führt. Und wer weiß: Vielleicht steht ja auch wieder ein Auftritt mit Carolin Kebekus an. Der rheinischen Komikerin dürfte die Berliner Gute-Laune-Maschine Bendzko auf jeden Fall besser gefallen als noch vor drei Jahren. Karten für die Wien-Show gibt es unter www.oeticket.com.