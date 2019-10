Polizei hebt in Meidling illegales Waffenlager aus

Als die Beamten die Wohnung stürmten fanden sie den Mann alkoholisiert vor. Er wurde verhaftet. Daraufhin durchsuchten die Polizisten noch die Räumlichkeiten - und wurden auch rasch fündig. Die illegale Sammlung des 52-Jährigen umfasste drei Schusswaffen sowie eine Unmenge an Munition und ein Springmesser. Die Waffen wurden in einem schwarzen Koffer aufbewahrt. Man fand schließlich rasch heraus, dass der Täter keine Waffen besitzen durfte. Er war der Polizei schon in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Zur Zeit befindet er sich in Haft und er muss mit gleich mehreren Anzeigen rechnen. Außerdem darf er die Wohnung vorerst einmal nicht mehr betreten.