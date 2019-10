Doping-Skandal zerstört Kohls Radsport-Karriere

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Er galt als Shootingstar des österreichischen Radsports, doch am 15. Oktober 2008 sieht sich Bernhard Kohl gezwungen, seine Karriere frühzeitig zu beenden. Bei einer Pressekonferenz räumt er ein, gedopt zu haben. Er erhält eine zweijährige Sperre. Im Mai 2009 erklärt der gefallen Radprofi seinen Rücktritt vom Radsport.