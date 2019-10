Zum Energietanken geht´s für Raffl in die Sonne

Beim höchsten Auswärtssieg über Innsbruck buchte Raffl – neben einem Assist – drei Tore, hält nun bei zehn Treffern aus den letzten vier Partien. Und seit Sonntag bei 500 EBEL-Scoringpunkten. „Ich hab mich noch nie so gut gefühlt“, betont der Hüne, der immer in der neuen Saison besser sein will als in der alten. „Die Trainer geben uns das Vertrauen, es geht alles so leicht“, ist es für den 33-Jährigen, für den der Erfolg der Mannschaft immer im Vordergrund steht, aber nur eine Momentaufnahme. Siehe Saisonbeginn. „Da hatte ich nur viele Chancen. Aber so lange man die hat, kommen auch irgendwann die Tore“, ist Tom überzeugt. Der selbst am freien Montag die Muskeln stählte, sich danach freute: „Zum Energietanken geht es jetzt in die Sonne.“