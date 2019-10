Thomas-Cook-Pleite zieht nun dreiste Gauner an

Die Insolvenz von Thomas Cook ist momentan in aller Munde und daher offensichtlich auch ein gefundenes Fressen für Internet-Kriminelle, die enttäuschten Urlaubern das Geld aus der Tasche ziehen und sensible Daten entlocken wollen. Auch bei mehreren Tirolern versuchten die gewieften Gauner derzeit vermehrt ihr Glück. Bei ihnen flatterte in den vergangenen Tagen ein auf den ersten Blick erfreuliches E-Mail ins Online-Postfach. In der Nachricht wird Kunden von Thomas Cook vorgegaukelt, dass sie Geld für ihre ins Wasser gefallenen Reise zurückerhalten würden. In den so genannten Phishing-Mails der Betrüger werden die Empfänger dazu aufgefordert, unter anderem Kreditkartendaten und Ausweise zu übermitteln. Die verschickten E-Mails schauen aus wie offizielle Nachrichten des Reiseunternehmens – sind es aber leider nicht.