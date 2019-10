Kaiserlicher Abschluss, feierlicher Anfang

Seinen Ursprung nimmt das Spiel im Jahr 1475, als die polnische Königstochter Hedwig und der Landshuter Herzogssohn Georg sich das Jawort gaben. Fürste und Bischöfe, Adelige und Musikanten feierten damals eine Hochzeit, die bis heute bewegt. Unter den Gästen, ein Jüngling knapp 16 oder 17 Jahr: der spätere Kaiser Maximilian – und so schließt sich der Kreis. Viele, viele Jahre später fallen Golddukaten von der Bühne in der Innsbrucker Altstadt in die Menge, das Goldene Dachl glänzt im Sonnenschein. Alles Ende ist ein Anfang.