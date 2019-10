Zum Festival-Finale gibt es einen Leichenschmaus

Reale Welt - fiktiver Todesfall

In dieses reale Szenario montiert Andrei Stadnikov in „Chow Down! (Friss!)“ den fiktiven Tod des russischen Staatschefs hinein. Bei dessen Begräbnis werden nicht nur pathetische Reden geschwungen, sondern es wird auch ein verschwenderischer Leichenschmaus aufgetischt. Sogar die Erde, die man dem Toten eigentlich in sein Grab nachwerfen soll, ist essbar und landet in den Mägen der Elite - und das vor den Augen der sichtbar ausgehungerten Totengräber.