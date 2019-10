70-jähriger Mann tot in Wohnung nahe Wien entdeckt

Der Tote war - entgegen erster Meldungen - in einer Wohnung in Gablitz entdeckt worden. „Aufgrund der Auffindungssituation“ sei von einem bedenklichen Todesfall auszugehen, so Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstagnachmittag. So wies der 70 Jahre alte Österreicher Verletzungen am Körper auf.