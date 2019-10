Hühner bewachen Kraftwerk

Die Kleinkraftwerke in Niederösterreich bergen so manche Besonderheit - und zahlreiche Anekdoten ranken sich um sie. Keine Legende ist aber die Geschichte von den „Wachhühnern“ beim Turbinenhaus in Steinwandleiten bei St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld. Das aufmerksame Federvieh hüten dort die Anlage.