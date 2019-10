1999: Erste Frau als Sanitäterin bei Berufsrettung

„Was machen Frauen da bei uns?“

Doch allen Widrigkeiten zum Trotz kam bereits wenige Wochen später erste weibliche Verstärkung hinzu. Auch Ursula Pürk hatte Feuer gefangen, wollte helfen, wo Hilfe benötigt wird. Doch es war kein leichter Kampf für die zweite Sanitäterin in der Geschichte der Wiener Berufsrettung, wie sie berichtet, die Meinungen über Frauen in dieser Berufssparte - zwiegespalten. Manche seien erfreut gewesen, „andere waren nicht so erfreut, weil die gemeint haben: Was machen Frauen da bei uns? Die können doch damit nicht umgehen‘“, so Pürk. Etwa in Hinblick auf die körperliche Belastung, etwa Patienten zu transportieren und dergleichen.