Demi Moores Lover spricht über Affäre vor Hochzeit

„Einige Indiskretionen in der Garderobe“

Die beiden hatten sich 1980 am Set des Films „Choices“ kennengelernt. Im Film spielten sie ein Liebespaar. Der heute 60-Jährige: „Sie war witzig und charmant, anders als die anderen Mädchen. Bei den Proben zu unseren Szenen haben wir festgestellt, dass wir uns sehr mochten. Dann hatten wir eine Affäre, so einige Indiskretionen in der Garderobe am Set und in meinem Apartment. Ich war 21, sie 18. So etwas passiert schon mal.“