Wurden in Sonderanstalt Häftlinge misshandelt?

Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen Justizwachebeamten der Sonderanstalt Mittersteig in Wien. So sollen psychisch kranke Häftlinge „unter Druck“ gesetzt worden sein. Aber auch die Justiz selbst bekleckert sich in diesem Fall nicht gerade mit Ruhm: Der „Whistleblower“ - ein Kollege - taucht namentlich im Ermittlungsakt auf.