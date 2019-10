Beim Beerenpflücken tödlich verunglückt

Einer 64-jährigen Pinzgauerin ist das Pflücken von Preiselbeeren an einem steilen und rutschigen Hang auf der Schmittenhöhe in Zell am See am Dienstag zum Verhängnis geworden. Die Einheimische dürfte ausgerutscht und laut Polizei rund 100 Meter abgestürzt sein. Sie wurde bei einer Suchaktion am Mittwoch kurz nach 10.00 Uhr im Bereich der Kesselscharte von Bergrettern tot aufgefunden.