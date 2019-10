Prozess in Graz 18 Jahre nach Mordkomplott

Was machte das Opfer in Sinabelkirchen?

Am Tatort fanden die damaligen Ermittler weder Projektil noch Hülse, geschweige denn andere Spuren, die auf den oder die Täter schließen hätten lassen. Außerdem konnte sich niemand erklären, wie der 47-Jährige von der Slowakei, die er am Vorabend mit dem Zug verlassen hatte, nach Sinabelkirchen auf einen einsamen Feldweg gekommen war.