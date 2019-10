Philippa Strache: Nun völlige Verwirrung um Mandat

Aus der zuständigen Magistratsabteilung 62 hieß es am Dienstag, man habe die entsprechende Sitzung der Landeswahlbehörde wegen der Causa auf Mittwoch vertagt. Im Ministerium bestätigte man wiederum die Anfrage aus Wien. Man werde diese prüfen, hieß es. In der Wiener FPÖ wartet man nun ab. Man sei mit der Bundes- und der Landeswahlbehörde in Kontakt, hieß es dort. Falls die Zuweisung des Regionalwahlkreismandates an Stefan nicht mehr geändert werden kann, müsste Strache selbst entscheiden.