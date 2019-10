Weltmeister-Titel kosteten Mercedes 350 Mio. Euro

Denn für die Marke Mercedes ist das Formel-1-Engagement noch immer ein lohnendes Geschäft. So betrug der Nettogewinn laut „motorsport-total“ im Jahr 2018 14 Millionen Euro - dazu kommt ein stetig steigender Werbewert durch die TV-Übertragungen in der Höhe von rund drei Milliarden. Da erscheint nicht nur das Budget von 350 Millionen Euro wie Peanuts, sondern auch die Gehälter der Chefs - denn auch diese wurden in der Bilanz ausgewiesen.