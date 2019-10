Winter schickt Vorboten: Schnee in den Bergen

Frau Holle lässt grüßen. Die Bergstation vom Hochficht auf 1337 Höhenmeter ist bereits „angezuckert“. Kein Wunder, lag die Schneegrenze am Wochenende unter 1000 Metern. In den kommenden Tagen wird es zwar milder, das Wetter bleibt aber unbeständig. „Bis inklusive Freitag bleibt es sehr wechselhaft. Speziell die kräftige Kaltfront am Mittwoch sorgt für Abkühlung. Mehr wie 15 Grad werden sich nicht ausgehen“, so Christian Ortner, von der ZAMG. Ab Samstag geht der Trend Richtung ruhigeres, stabiles Wetter und es bleibt trocken. „Teilweise schnuppern wir an die 20 Grad heran“, so Ortner. Also ideales Herbstwetter für Outdoor-Aktivitäten.